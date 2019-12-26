Олег Кононов: «Отношение Цорна? Не буду обсуждать эту тему»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в интервью «СЭ» отказался отвечать на вопрос об отношениях с гендиректором Томасом Цорном. Цорн занял пост в мае этого года, а Кононов был отправлен в отставку 29 сентября.

— После назначения Цорна вы почувствовали, что отношение к вам руководства клуба стало другим, чем прежде?

— Не буду обсуждать эту тему.

— Есть ли у вас претензии к тандемам менеджеров, с которыми работали — Измайлову и Родионову вначале, Михайлову и Цорну в конце?

— Претензий у меня нет ни к кому. В то время, что я провел в «Спартаке», клуб относился ко мне с поддержкой и пониманием. Возможно, случались рабочие моменты, когда мы с кем-то не так дружелюбно общались и работали, но это — не более чем рабочие моменты. Никогда нельзя добиться результата, иногда не давая возможности кому-то понять, что вещи делаются не так, как требуется. (Игорь Рабинер)