Олег Кононов: "Бакаев в "Арсенале" доказал, что готов играть за "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в рамках товарищеского турнира в Австрии. С первых минут на поле появится Зелимхан Бакаев.

- Бакаев будет играть на своей позиции - флангового нападающего, - сказал Кононов в эфире "Матч премьер". - Все подробности он покажет на поле. То, что он готов играть за "Спартак", он доказал в прошлом году, играя за "Арсенал".

Наши игроки будут показывать то, что мы тренируем. Задача сборов - отрабатывать свою игру. В психологическом плане победа в дерби важнее, но мы понимаем, что сейчас под нагрузкой, поэтому скидки определенно будут. Но не в морально-волевых качествах.

Трансляция матча "Спартак" - ЦСКА