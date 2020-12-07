Олег Фоменко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

Тренер «Сочи» Олег Фоменко рассказал, чего он ожидает от матча 17-го тура Тинькофф чемпионата России против «Ахмата». Главный тренер Владимир Федотов пропускает игру из-за дисквалификации.

«Нобоа наконец-то выздоровел, — сказал Фоменко в эфире канала «Матч премьер». — Все, кто готовы на 100 процентов, в стартовом составе. Это футбол, все бьются за три очка. Последние результаты показали, что нельзя делить на сильных. Игра покажет».

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.