Олег Данченко: «Новый тренер очень эмоциональный»

Защитник «Рубина» Олег Данченко рассказал, как началась подготовка команды к второй части сезона. Казанский клуб провел первую тренировку на сборе в Турции.

— Все хорошо. Новый тренер очень эмоциональный. Добавляет какого-то креатина в команде. Новички тоже вливаются. Нормальный процесс идет, — рассказал Данченко в интервью клубном каналу.

Напомним, что в конце декабря в «Рубине» произошла смена главного тренера. Вместо Романа Шаронова в клуб пришел Леонид Слуцкий, с которым был заключен долгосрочный контракт.