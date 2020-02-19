Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч с «Картахеной». На поле с первых минут появятся основные ветераны команды, включая Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева. «Олды здесь?» — прокомментировала состав пресс-служба армейцев.

Полностью состав выглядит следующим образом: Акинфеев, Васин, Карпов, Магнуссон, Бийол, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Шкурин;

запасные — Помазун, Тороп, Дивеев, Гогуа, Бистрович, Ахметов, Чалов, Набабкин, Кучаев, Елеев, Марадишвили, Котин.

31-летний Виктор Васин появился в старте ЦСКА впервые с августа 2019 года.

??? Состав на #КартахенаЦСКА!



В старте Акинфеев, Васин, Щенников, Дзагоев... олды здесь? ? pic.twitter.com/6zGomNpxbt — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 19, 2020

Трансляция матча «Картахена» — ЦСКА