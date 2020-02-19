«Картахена» — ЦСКА: Васин и Щенников выйдут в старте команды Виктора Гончаренко
21:10
Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч с «Картахеной». На поле с первых минут появятся основные ветераны команды, включая Игоря Акинфеева и Алана Дзагоева. «Олды здесь?» — прокомментировала состав пресс-служба армейцев.
Полностью состав выглядит следующим образом: Акинфеев, Васин, Карпов, Магнуссон, Бийол, Фернандес, Щенников, Дзагоев, Влашич, Сигурдссон, Шкурин;
запасные — Помазун, Тороп, Дивеев, Гогуа, Бистрович, Ахметов, Чалов, Набабкин, Кучаев, Елеев, Марадишвили, Котин.
31-летний Виктор Васин появился в старте ЦСКА впервые с августа 2019 года.
??? Состав на #КартахенаЦСКА!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 19, 2020
В старте Акинфеев, Васин, Щенников, Дзагоев... олды здесь? ? pic.twitter.com/6zGomNpxbt
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