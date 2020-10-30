РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Обычные спекуляции». Крыховяк опроверг разногласия с Николичем

22:17
Гжегож Крыховяк. Фото "СЭ"
Гжегож Крыховяк. Фото "СЭ"
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал слухи о том, что у него есть разногласия с главным тренером Марко Николичем.

«Это неправда, обычные спекуляции. Я очень уважаю всех членов семьи «Локомотива», — написал Крыховяк в комментариях Instagram.

В текущем сезоне Крыховяк провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир