«Обычные спекуляции». Крыховяк опроверг разногласия с Николичем

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал слухи о том, что у него есть разногласия с главным тренером Марко Николичем.

«Это неправда, обычные спекуляции. Я очень уважаю всех членов семьи «Локомотива», — написал Крыховяк в комментариях Instagram.

В текущем сезоне Крыховяк провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.