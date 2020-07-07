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Обухов объяснил, почему не заиграл в «Спартаке»

03:52
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Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов считает, что сейчас молодым игрокам проще проявить себя в «Спартаке». Он сам является воспитанником красно-белых.

— Многие ведь видят, что в «Спартаке» очень часто меняются тренеры, — цитируеют «Известия» Обухова. — Я начинал там при Валерии Георгиевиче Карпине. Он мне доверял, начал выпускать в премьер-лиге на 15 минут. И все вроде было неплохо. Но потом смена тренера, трансферы, покупка новых хороших игроков. И ты опять ждешь своего шанса. Так было с приходом Унаи Эмери, потом Мурата Якина. Все меняется, каждый новый тренер говорит: «Мне нужны трансферы». Ты молодой, хочешь играть, но из-за прихода сильных опытных футболистов не попадаешь в стартовый состав. И даже в обойму сложно попасть. Сейчас ситуация поменялась. Как видите, больше доверяют молодежи. Так что для молодых сейчас более благоприятное время в «Спартаке».

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1032143/aleksei-fomin/seichas-v-spartake-bolee-blagopriiatnoe-vremia-dlia-molodezhi

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