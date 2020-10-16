«Общался лично один раз». Николич рассказал о переговорах с Кузяевым

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что расстроен тем фактом, что московский клуб не смог заполучить полузащитника Далера Кузяева, который вернулся в «Зенит».

«Кузяев тоже был мне интересен , — рассказал Николич в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — Я не спрашивал о причинах. Я расстроился, что его не будет.

Мне жаль. Как и в случае с Кокориным. Оба — хорошие русские игроки. Они бы помогли «Локомотиву» в Лиге чемпионов. Это было бы хороший переход для них, для сборной и для всего русского футбола.

С Кузяевым общался лично один раз. Прямо он этого не говорил, но был бы счастлив оказаться у нас.

Поблагодарил меня за разговор. Ну он сам и звонил. Это был хороший разговор, очень приятный».