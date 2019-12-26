Область выделит 12 миллионов рублей на содержание «Ростов Арены» в 2020 году

Порядка 12 миллионов рублей будет выделено из регионального бюджета на содержание «Ростов Арены» в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя губернатора Игоря Гуськова. Стадион ЧМ-2018 перешел в собственность Ростовской области в декабре 2019 года. На нем проводит домашние матчи «Ростов».

— Стадион «Ростов Арена» принят 20 декабря в областную собственность. Предусмотрены средства с начала 2020 года в размере 12 млн рублей на его содержание, — сказал Гуськов.