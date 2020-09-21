Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал о работе клуба на трансферном рынке.

— Жано Ананидзе перешел в клуб в августе, а совсем недавно с ним был расторгнут договор. За «Ротор» он так ни разу не сыграл и мало того, набирал форму индивидуально в другом городе вне команды. Что это за история?

— Как раньше я уже говорил, мы ограничены в финансовом плане, вынуждены рассматривать игроков только в роли свободных агентов или в аренду, — цитирует Рекечинского сайт «Ротора». — Покупать дорогостоящих хороших футболистов мы пока не можем себе позволить. Это значительно сужает поиски по-настоящему хороших игроков.

Большие трудности возникли в условиях пандемии и запрета на въезд на территорию страны иностранных футболистов. Плюс летом доигрывался чемпионат России — мы не могли подписывать игроков из премьер-лиги. Например, защитника Александра Довбню, на которого мы рассчитывали, забрал тульский «Арсенал». Поймите, чтобы вести переговоры во время сезона с игроками, необходим утвержденный бюджет именно на трансферы. Игрока надо заинтересовать деньгами, предложить хороший контракт, подъемные, чтобы он хотел перейти в «Ротор».

Нам нужен был креативный атакующий футболист. Да если говорить откровенно, нам нужны были футболисты, способные усилить команду. Жано — известный футболист, фантазиста, креатив на поле, игрок своей национальной сборной, игравший на высоком уровне в российском чемпионате. Единственный минус — Жано восстанавливался после травмы и его могла перехватить другая команда, предложив условия лучше. Но в наших ограниченных условиях его качества, которые мы видели раньше, перевесили риски. Мы очень сильно рассчитывали на его помощь и он сам хотел мобилизовать свою карьеру.

Действительно, по договоренности с Александром Николаевичем Хацкевичем, его отпустили набирать форму со своим личным тренером. К сожалению, от нагрузок у Жано обострилось повреждение и мы взаимно приняли решение не продолжать сотрудничество, досрочно его прекратить без всякого рода компенсаций.

— Также не провел ни одной игры и не попал в заявку Валерий Почивалин. Зачем был необходим этот трансфер?

— В тот момент, когда мы его подписывали других вариантов не было. Надо было закрыть левый фланг после ухода Виталия Денисова— границы закрыты, выбирать нужно было только из игроков ФНЛ и ближнего зарубежья. Позже у нас появились новые варианты, пришли игроки сильнее и тренерский штаб принял решение отказаться от услуг Почивалина.

— Много разговоров было о трансфере вратаря Йосипа Чондрича...

— Были разговоры, но они даже не заслуживают внимания. Утверждали, что мы его не подпишем, а он у нас в команде. Его кандидатурой был очень заинтересован тренерский штаб и лично тренер вратарей Виталий Варивончик. Как только нам удалось уладить долгий процесс бумажной волокиты, он присоединился к нам.

— Внимание привлекла и ситуация со старожилами команды — Антоном Пискуновым и Мухаммадом Султоновым. На обоих главный тренер больше не рассчитывает.

— Мы играем в премьер-лиге вместе с самыми сильными командами страны. Все мы видим высокий уровень чемпионата. К сожалению, некоторые футболисты не могут проявить свои лучшие качества, на что и указывает тренерский штаб. Ребятам дали шансы в первых играх сезона и наставников не удовлетворило увиденное.

Как бы тяжело не было расставаться с нашими прежними лидерами, но приходится идти на жертвы во имя результата. Антон Пискунов и Мухаммад Султонов продолжат карьеру в других клубах. У Мухаммада на эмоциях были претензии к клубу, но расстались мы нормально: поговорили, пришли к компромиссу и поблагодарили друг друга за длительное плодотворное сотрудничество.

— Ожидается ли еще усиление состава?

— Недавно был заключен контракт с бразильским нападающим Джовино Фламарионом и на прошлой неделе он прилетел в Волгоград. Клуб находится в постоянном поиске усиления. Трансферное окно открыто до 17 октября. Если будут достигнуты договоренности с интересными для нас футболистами, способными усилить игру, то в команде они обязательно появятся. Вновь отметим, что в связи с ограниченным бюджетом, «Ротор» может подписывать только свободных агентов, либо брать игроков в аренду. О громких дорогостоящих трансферах пока речи не идет.