04:42 | Футбол — РПЛ

"О чем на самом деле пел Сергей Лазарев". Шутка "Динамо" о Евровидении

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В официальном Твиттере московского "Динамо" опубликована шутка на тему выступления российского певца Сергея Лазарева на Евровидении.

- О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на Евровидении, - говорится в сообщении.

На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).

Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении. Победил голландец Дункан Лоуренс.

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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