"О чем на самом деле пел Сергей Лазарев". Шутка "Динамо" о Евровидении

В официальном Твиттере московского "Динамо" опубликована шутка на тему выступления российского певца Сергея Лазарева на Евровидении.

- О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на Евровидении, - говорится в сообщении.

О чем на самом деле пел Сергей Лазарев на #Eurovision2019 pic.twitter.com/6E2ne28vfo – FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 18 мая 2019 г.

На видео выступление Лазарева наложено на "Футбольную песенку" (с ее текстом можно ознакомиться здесь).

Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении. Победил голландец Дункан Лоуренс.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр