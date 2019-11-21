«Нью-Йорк Сити» заменит «Спартак» на Florida Cup

Вместо «Спартака» на турнире Florida Cup выступит «Нью-Йорк Сити», сообщает официальный сайт соревнований. Красно-белые были вынуждены отказаться от выступления на турнире из-за проблем с визами.

Также в турнире будут участвовать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас» и колумбийский «Атлетико Насьональ». Соревнования пройдут 15-18 января.

Руководство «Спартака» приняло решение отказаться от участия в турнире в связи со сложностями процедуры получения виз в сжатые сроки. Вместо него команда проведет сбор в ОАЭ.

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