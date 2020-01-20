«Ну он хороший!» Легендарная пресс-конференция Олега Романцева

Сегодня исполнилось 18 лет со дня знаменитой пресс-конференции главного тренера «Спартака» Олега Романцева. Она состоялась после матча Кубка Содружества с белорусской «Славией» (3:1).

Матч со «Славией» был первым для «Спартака» на Кубке Содружества 2001 года. Турнир московская команда в результате выиграла, в финале победив «Сконто» (2:1).

Красно-белые готовились к матчу 3-го тура второго группового этапа Лиги чемпионов с «Баварией», который должен был состояться 13 февраля в Мюнхене.

«Спартак» на Кубке Содружества просматривал нескольких потенциальных новичков: защитников Александра Грановского, Игоря Митрески, Антона Монахова, Жерара Мукунку, полузащитника Эдуарда Цихмейструка и нападающего Джафара Ирисметова. Олег Романцев высказался об этих игроках.

О Мкунку

— Конечно же, в России будут играть спартаковцы, динамовцы, локомотивцы, торпедовцы, факелцы и так далее. Но не зарубежные игроки. Для меня, как для тренера, конечно, ОЧЕНЬ обидно... Я опять, опять нашел человека... Из Конго, по-моему. Ну он хороший! Ну как я могу его выгнать? Ну он хоро-о-оший! Он очень здорово бежит. Очень здорово все понимает. Ну он техничный. Не могу я его выгнать. Я хочу, чтобы такие игроки были и в России. И на эту тему мы работаем все вместе в «Спартаке».

О Грановском

— Что касается Грановского, то он мне нравится чем... Объем. А в Лиге чемпионов бывают матчи... Вот бегает... Справа бегает у «Реала"-то...

— Роберто Карлос.

— Да, Роберто Карлос. А Грановский его перебегает, вот и все. Могу перекрыть Роберто Карлоса Грановским. И, кстати, это находка. Я считаю, что Грановский перебегает Роберто Карлоса, и тот никогда не появится в нашей зоне. То есть смотрю далеко. Пытаюсь смотреть. Извините: пытаюсь смотреть.

С полной расшифровкой пресс-конференции и со свидетельствами ее очевидца можно ознакомиться здесь. Также вы сможете узнать, как сложилась судьба указанных выше игроков.