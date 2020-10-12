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Нойштедтер возвращается в «Динамо»

20:11
Роман Нойштедтер. Фото Reuters
Роман Нойштедтер. Фото Reuters
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Как стало известно «СЭ», в ближайшее время «Динамо» подпишет контракт с Романом Нойштедтером. 32-летний футболист провел минувший сезон (21 матч, 2 голевых передачи) в составе бело-голубых, соглашение с ним не было продлено, но после ухода Тони Шуньича в московском клубе вернулись к кандидатуре универсального россиянина. Он может сыграть как в центре защиты, так и в опорной зоне.

Сегодня ночью Нойштедтер прилетает в Москву из Турции, после чего пройдет медобследование и подпишет договор до лета следующего года. (Константин Алексеев)

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