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«Новый стиль». Дзюба отрастил усы

13:33
Артем Дзюба. Фото Instagram
Артем Дзюба. Фото Instagram
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба сменил имидж.

Форвард выложил у себя в Instagram фотографию из барбершопа, на которой показал, что отрастил себе усы.

«Новый стиль», — подписал публикацию Дзюба.

#НовыйСтиль #NewLook ?

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

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