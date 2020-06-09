Новый сезон РПЛ стартует 1 августа
18:27
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил даты следующего сезона. Он начнется 1 августа 2020 года и завершится 30 июня 2021 года, сообщается на сайте РФС.
Также исполком утвердил 26 июля датой открытия летнего трансферного окна для всех футбольных соревнований под эгидой организации.
РПЛ возобновится матчами 23-го тура 19 июня.
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