Новый сезон российской премьер-лиги начнется 14 июля

Заседание общего собрания согласовало структуру календаря российской премьер-лиги сезона-2019/20, информирует официальный Твиттер организации.

1-й тур назначен на 14 июля 2019 года, 30-й – на 17 мая 2020 года.

Действующим чемпионом России является московский "Локомотив".

Ранее сообщалось, что матч за Олимп-Суперкубок России назначен на 6 июля.

Заседание общего общего собрания согласовало структуру календаря #РПЛ сезона 2019/20.



1-й тур – 14 июля 2019

30-й тур – 17 мая 2020 pic.twitter.com/vbpBcVojYu – Российская Премьер-Лига (@rfpl) 2 апреля 2019 г.

Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля //

Зимняя пауза в чемпионате России-2019/20 – с 8 декабря по 1 марта //

Чемпионат России: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей по турам и датам, календарь и результаты игр