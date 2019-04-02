14:39 | Футбол — РПЛ

Новый сезон российской премьер-лиги начнется 14 июля

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Заседание общего собрания согласовало структуру календаря российской премьер-лиги сезона-2019/20, информирует официальный Твиттер организации.

1-й тур назначен на 14 июля 2019 года, 30-й – на 17 мая 2020 года.

Действующим чемпионом России является московский "Локомотив".

Ранее сообщалось, что матч за Олимп-Суперкубок России назначен на 6 июля.

Матч за Суперкубок России пройдет 6 июля // 
Зимняя пауза в чемпионате России-2019/20 – с 8 декабря по 1 марта //
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