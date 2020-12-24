РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Новый руководитель «Локомотива» покинул совет директоров ЦСКА

Теги:

Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе Александра Плутника из совета директоров красно-синих.

Ранее стало известно, что Плутник занял должность председателя совета директоров «Локомотива», сменив на этой должности Анатолия Мещерякова.

23 декабря был утвержден новый состав совета директоров «Локомотива»: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Генеральным директором «Локо» стал Владимир Леонченко, сменивший Василия Кикнадзе, занимавшего должность с декабря 2018 года.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/plutnik-pokinul-sovet-direktorov-pfk-cska/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир