Новый руководитель «Локомотива» покинул совет директоров ЦСКА

Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе Александра Плутника из совета директоров красно-синих.

Ранее стало известно, что Плутник занял должность председателя совета директоров «Локомотива», сменив на этой должности Анатолия Мещерякова.

23 декабря был утвержден новый состав совета директоров «Локомотива»: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Генеральным директором «Локо» стал Владимир Леонченко, сменивший Василия Кикнадзе, занимавшего должность с декабря 2018 года.