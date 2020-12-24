Новый руководитель «Локомотива» покинул совет директоров ЦСКА
Пресс-служба ЦСКА объявила об уходе Александра Плутника из совета директоров красно-синих.
Ранее стало известно, что Плутник занял должность председателя совета директоров «Локомотива», сменив на этой должности Анатолия Мещерякова.
23 декабря был утвержден новый состав совета директоров «Локомотива»: Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик. Генеральным директором «Локо» стал Владимир Леонченко, сменивший Василия Кикнадзе, занимавшего должность с декабря 2018 года.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/plutnik-pokinul-sovet-direktorov-pfk-cska/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю