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Новые выборы президента РПЛ состоятся 17 марта

14:02
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Сергей Прядкин. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Как стало известно «СЭ», собрание клубов премьер-лиги приняло решение провести новые выборы президента РПЛ. Заседание состоится 17 марта.

Напомним, что на прошлой неделе полномочия действующего президента лиги Сергея Прядкина были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ. Предыдущий президентский срок Прядкина должен был истечь в апреле этого года.

Избирком РФС предложил внести изменения в регламент лиги и провести новые выборы президента РПЛ в ближайшие три месяца. (Константин Алексеев)

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