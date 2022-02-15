Защитник «Зенита» Алип переживал за друзей во время протестов в Казахстане

Защитник «Зенита» Нуралы Алип в интервью «СЭ» рассказал, что происходило в его родной стране во время беспорядков в начале января.

— Тебя, твоих родных и друзей те события никак не задели?

— У нас в Актау проходил мирный митинг. Слава богу, никого не задело, все знакомые в порядке. Переживал за друзей-футболистов в Алма-Ате. Я дозвонился до одного из них и спросил об этом. Мне ответили, что они дома сидели и все нормально.

— Сейчас как обстановка в Казахстане?

— Уже нормально. Машины ездят, самолеты летают. После Дубая я летал в Алма-Ату забрать бутсы и другие вещи. Все нормально — только ПЦР-тест спросили.