Новичок «Ростова» Павловец обязан выплатить брестскому «Динамо» 125 тысяч евро

Защитник «Ростова» Александр Павловец обязан выплатить своему бывшему клубу, брестскому «Динамо», 125 тысяч евро за незаконное расторжение контракта, об этом сообщает официальный сайт АБФФ (Ассоциация «Белорусская федерация футбола»).

Решение было вынесено комитетом по статусу и переходам АБФФ. Федерация признала право футболиста вести переговоры с другими клубами за 6 месяцев до окончания контракта, но посчитала длительное отсутствие футболиста в расположении команды нарушением действующего соглашения. Игрок должен произвести выплату не позднее 7 декабря 2020 года.

Изначально брестское «Динамо» запрашивало выплату в 700 тысяч евро, позднее — 350 тысяч евро, но обе суммы были признаны несоразмерными и непропорциональными компенсации.

24-летний Павловец подписал контракт с «Ростовом» в октябре 2020 года. Игрок дебютировал за ростовчан в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2) и провел на поле все 90 минут.