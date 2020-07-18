Новичок «Ростова» Хасимото провел прощальный матч за «Токио»
21:54
В начале июля «Ростов» объявил о договоренности с «Токио» по переходу полузащитника Кенто Хасимото. С 26-летним японцем согласован четырехлетний контракт, который будет подписан в случае успешного прохождения игроком медицинского осмотра.
Игрок провел прощальный матч за свой японский клуб. Перед матчем этому событию была посвящена специальная церемония. Во время нее Хасимото не смог сдержать слез.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...