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Новичок «Ростова» Хасимото провел прощальный матч за «Токио»

21:54
Кенто Хасимото. Фото twitter.com/fctokyoofficial.
Кенто Хасимото. Фото twitter.com/fctokyoofficial.
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В начале июля «Ростов» объявил о договоренности с «Токио» по переходу полузащитника Кенто Хасимото. С 26-летним японцем согласован четырехлетний контракт, который будет подписан в случае успешного прохождения игроком медицинского осмотра.

Игрок провел прощальный матч за свой японский клуб. Перед матчем этому событию была посвящена специальная церемония. Во время нее Хасимото не смог сдержать слез.

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