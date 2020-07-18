Новичок «Ростова» Хасимото провел прощальный матч за «Токио»

В начале июля «Ростов» объявил о договоренности с «Токио» по переходу полузащитника Кенто Хасимото. С 26-летним японцем согласован четырехлетний контракт, который будет подписан в случае успешного прохождения игроком медицинского осмотра.

Игрок провел прощальный матч за свой японский клуб. Перед матчем этому событию была посвящена специальная церемония. Во время нее Хасимото не смог сдержать слез.