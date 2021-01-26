Новичок «Локомотива» Пабло рассказал о своем конфликте с Марио Балотелли

Защитник «Локомотива» Пабло Кастро, который ранее выступал за французский «Бордо», в интервью «СЭ» рассказал о том, как итальянец Марио Балотелли сломал ему нос.

— Во Франции у вас был неприятный эпизод с Марио Балотелли в матче «Бордо» — «Марсель». Он сломал вам нос, а после игры вы сказали, что он сделал это намеренно. Почему так думаете?



— Так и есть. До того матча мы уже встречались на поле, я играл жестко, плотно. У Марио ничего не получалось и он знал, что ему нужно вывести меня из равновесия, так как он не справлялся со мной, ничего не мог сделать.



В том матче он вышел на замену, счет был — 0:0. Как только Балотелли вошел в игру, он побежал в мою сторону. У него была цель подтолкнуть меня, чтобы спровоцировать. Все это видно на повторах. Он меня толкнул, я улыбнулся и отошел. Потом был навес, и в борьбе он фактически ударил кулаком мне в лицо.

Я был очень зол, попросил, чтобы судья воспользовался ВАР, но арбитр отказался. Наверное, реф не хотел пересматривать этот момент, потому что, если бы это произошло, он было бы обязан удалить Марио. Я был раздражен, требовал у судьи это, за что он мне дал желтую.



У меня текла кровь, я покинул поле, чтобы мне оказали помощь. Когда вернулся, подошел к Балотелли и немного толкнул его плечом. Марио упал, начал симулировать и делать вид, что ему невероятно больно. Меня удалили...

Вынес опыт и научился справляться со своими эмоциями. Медитации и молитвы мне помогли в этом.



(Севастиан Терлецкий)