Новичок ЦСКА Эджуке: «Зовите меня Чиди, я не против»
18:28
Форвард ЦСКА Чидера Эджуке не против, если болельщики армейцев его будут называть Чиди.
— Я не против, зовите меня Чиди, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба. — Тем более, это намного легче произносить, чем мое полное имя. Я рад быть здесь.
Я многое слышал об этом клубе, сам следил за ЦСКА. Надеюсь, что смогу помочь клубу добиться многого, буду отдавать себя всего каждый день, в каждой тренировке и игре выкладываться на сто процентов".
22-летний футболист ранее перешел из «Херенвена». В текущем сезоне он провел один матч за ЦСКА.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/chidera-ejuke-zovite-menya-chidi/