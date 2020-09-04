Новичок ЦСКА Эджуке: «Зовите меня Чиди, я не против»

Форвард ЦСКА Чидера Эджуке не против, если болельщики армейцев его будут называть Чиди.

— Я не против, зовите меня Чиди, — цитирует нигерийца официальный сайт клуба. — Тем более, это намного легче произносить, чем мое полное имя. Я рад быть здесь.

Я многое слышал об этом клубе, сам следил за ЦСКА. Надеюсь, что смогу помочь клубу добиться многого, буду отдавать себя всего каждый день, в каждой тренировке и игре выкладываться на сто процентов".

22-летний футболист ранее перешел из «Херенвена». В текущем сезоне он провел один матч за ЦСКА.