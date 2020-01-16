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Новичок «Ахмата» Ненахов будет играть под номером 3

19:52

Новичок «Ахмата» Максим Ненахов определился с игровым номером. 21-летний защитник будет выступать под номером 3.

Ненахов перешел из «Ротора» в «Ахмат» этой зимой. В текущем сезоне 21-летний игрок провел в составе волгоградцев 25 матчей, в которых забил 2 гола и заработал 5 желтых карточек.

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