Новичок «Ахмата» Ненахов будет играть под номером 3
19:52
Новичок «Ахмата» Максим Ненахов определился с игровым номером. 21-летний защитник будет выступать под номером 3.
Ненахов перешел из «Ротора» в «Ахмат» этой зимой. В текущем сезоне 21-летний игрок провел в составе волгоградцев 25 матчей, в которых забил 2 гола и заработал 5 желтых карточек.
Наш новичок Максим Ненахов будет выступать за «Ахмат» под игровым номером 3 ?????? #Ахмат #Грозный pic.twitter.com/LuHXBQhyGC— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) January 16, 2020
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