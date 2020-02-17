Новичок «Ахмата» Богосавац будет играть под восьмым номером

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац получил в команде восьмой номер. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

23-летний футболист присоединился к грозненцам на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона. Договор предусматривает право последующего выкупа.

Новичок ФК «Ахмат» Мирослав Богосавац будет играть за грозненскую команду под игровым номером 8 ??? pic.twitter.com/MAem2cMB9U — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 17, 2020

Богосавац является воспитанником белградского «Партизана», а в «Чукарички» перешел зимой 2017 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 12 матчах сербской суперлиги, в которых отметился 1 голом и получил 1 желтую карточку.