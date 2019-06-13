Новички "Ахмата" определились с игровыми номерами

Новички "Ахмата" вратарь Александр Мелихов, полузащитник Конрад Михалак и нападающий Андрес Понсе определелись с игровыми номерами, информирует официальный Твиттер грозненцев.
Мелихов выбрал номер 42. Михалак будет играть под номером 9, а Понсе с 18-м.
21-летний вратарь перешел в "Ахмат" из "Томи". 22-летний Понсе ранее выступал за "Анжи". 21-летний Михалак провел прошедший сезон в "Лехии".
Новички футбольного клуба «Ахмат» определились с игровыми номерами на предстоящий сезон РПЛ и турнира Кубка России.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) 13 июня 2019 г.
Вратарь Александр Мелихов выбрал номер 42. Полузащитник Конрад Михалак будет играть под номером 9. У нападающего Андреса Понсе 18-й номер. pic.twitter.com/YSBXXeeEa9
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