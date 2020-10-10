Норманн заявил, что зимой может покинуть «Ростов»
Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн заявил, что зимой может покинуть российский клуб. Игрок, который находится в расположении сборной Норвегии, на пресс-конференции признался, что готов к новому вызову в карьере, сообщает Norwegian football.
Агент игрока отказался от комментариев по этому вопросу.
Ранее появлялась информация, что на Норманна претендовал «Фулхэм».
24-летний норвежец пришел в «Ростов» зимой 2019 года из английского «Брайтона». В составе ростовчан футболист провел 45 матчей, в которых дважды отличился и сделал восемь голевых передач.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.