Норманн заявил, что зимой может покинуть «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн заявил, что зимой может покинуть российский клуб. Игрок, который находится в расположении сборной Норвегии, на пресс-конференции признался, что готов к новому вызову в карьере, сообщает Norwegian football.

Агент игрока отказался от комментариев по этому вопросу.

Ранее появлялась информация, что на Норманна претендовал «Фулхэм».

24-летний норвежец пришел в «Ростов» зимой 2019 года из английского «Брайтона». В составе ростовчан футболист провел 45 матчей, в которых дважды отличился и сделал восемь голевых передач.