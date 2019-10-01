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Норманн вызван в сборную Норвегии

19:02
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн вызван в сборную Норвегии на отборочные матчи Евро-2020.

Норвежцы сыграют дома со сборной Испании 12 октября, а спустя три дня встретятся с румынами. На данный момент норвежцы занимаются 4-е место в группе F, отставая от идущей второй сборной Швеции на 2 очка.

В текущем чемпионате России Норманн забил 1 гол и отметился двумя результативными передачами. За сборную Норвегии хавбек провел всего 1 матч.

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