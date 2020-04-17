«Нормально все». Оригинальный досуг Жиркова во время карантина
10:01
Инна Жиркова, жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова опубликовала в своем Instagarm видео того, как ее супруг собирает паззлы.
— У вас все хорошо? Ну ответьте, пожалуйста, хоть что-нибудь, — обращается Инна Жиркова к мужу.
— Нормально все, — отвечает в ролике Жирков.
Из Инстаграма Инны Жирковой pic.twitter.com/OHcigd8vyd— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 17, 2020
Из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ приостановлены, а все футболисты находятся дома на самоизоляции. После 22 туров «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. 36-летний Жирков в сезоне-2019/20 в 22 матчах за петербургскую команду забил три гола и отдал 5 голевых передач.