«Нормально все». Оригинальный досуг Жиркова во время карантина

Инна Жиркова, жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова опубликовала в своем Instagarm видео того, как ее супруг собирает паззлы.

— У вас все хорошо? Ну ответьте, пожалуйста, хоть что-нибудь, — обращается Инна Жиркова к мужу.

— Нормально все, — отвечает в ролике Жирков.