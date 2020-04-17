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«Нормально все». Оригинальный досуг Жиркова во время карантина

10:01
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
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Инна Жиркова, жена защитника «Зенита» Юрия Жиркова опубликовала в своем Instagarm видео того, как ее супруг собирает паззлы.

— У вас все хорошо? Ну ответьте, пожалуйста, хоть что-нибудь, — обращается Инна Жиркова к мужу.

— Нормально все, — отвечает в ролике Жирков.

Из-за пандемии коронавируса матчи РПЛ приостановлены, а все футболисты находятся дома на самоизоляции. После 22 туров «Зенит» с 50 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. 36-летний Жирков в сезоне-2019/20 в 22 матчах за петербургскую команду забил три гола и отдал 5 голевых передач.

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