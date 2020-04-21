Нобель Арустамян: «Не думаю, что Кокорин окажется в «Спартаке»

Известный комментатор, один из лучших инсайдеров российского футбола Нобель Арустамян в эфире «СЭ» сказал, что вряд ли форвард «Сочи» Александр Кокорин окажется в «Спартаке». Он отметил, что сам игрок не расположен к этому переходу.

— Не думаю, что Кокорин окажется в «Спартаке». Он сам к этому не расположен. Из разговора с ним — идея со «Спартаком» и ЦСКА у него не вызвала энтузиазма. Он больше говорил про условное «Динамо». То же самое касается «Зенита». Если мы говорим про Россию — то скорее он останется в «Сочи».