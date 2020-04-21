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Нобель Арустамян: «К Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов»

13:43
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный комментатор, один из лучших инсайдеров российского футбола Нобель Арустамян в эфире «СЭ» сказал, что к форварду «Сочи» Александру Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов.

— В Италию я верю. Знаю, что к Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов. В восторге от него был Капелло, который в нем души не чаял. Представьте, какая репутация у Кокорина у итальянских клубов из-за Капелло. Главная проблема его для Италии — что он не член Евросоюза. Но у Кокорина много таланта, легко вижу его в Италии.

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