Нобель Арустамян: «К Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов»

Известный комментатор, один из лучших инсайдеров российского футбола Нобель Арустамян в эфире «СЭ» сказал, что к форварду «Сочи» Александру Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов.

— В Италию я верю. Знаю, что к Кокорину есть интерес со стороны итальянских клубов. В восторге от него был Капелло, который в нем души не чаял. Представьте, какая репутация у Кокорина у итальянских клубов из-за Капелло. Главная проблема его для Италии — что он не член Евросоюза. Но у Кокорина много таланта, легко вижу его в Италии.