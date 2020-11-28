Николич после матча «Ахмат» — «Локомотив» доволен игрой, но не результатом
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» (0:0).
— Недоволен результатом. Но игра была хорошая, красиво было смотреть, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — Моменты были, штанги. Жаль, не забили. Хорошо действовала оборона обеих команд.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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