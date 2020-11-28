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Николич после матча «Ахмат» — «Локомотив» доволен игрой, но не результатом

21:16

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Ахмата» (0:0).

— Недоволен результатом. Но игра была хорошая, красиво было смотреть, — сказал Николич в эфире «Матч премьер». — Моменты были, штанги. Жаль, не забили. Хорошо действовала оборона обеих команд.

Ахмат — Локомотив

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