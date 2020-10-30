Николай Рассказов: «Я не подошел Тедеско. Почему — надо спрашивать у него»
Защитник «Арсенала» Николай Рассказов, арендованный у «Спартака», рассказал о разногласиях с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско.
— Перед первым матчем сезона с «Сочи» Тедеско подозвал меня и сказал: «У тебя есть проблемы с контрактом. Ты можешь уйти в любой момент. Мы не можем на тебя рассчитывать. Из-за этого твое игровое время сократится до минимума», — приводит слова Рассказова Sport24. — Но по факту этого времени не было вообще. На замену выходил Ещенко, а я сидел на скамейке запасных.
— А с Тедеско перед уходом поговорили?
— Нет.
— Как складывались ваши отношения с ним? В какой момент что-то пошло не так?
— В том то и дело, что никаких конфликтов не было. Я наигрывался в основе. На сборах Доменико помогал мне, подсказывал. Были теории вместе с Андреасом Хинкелем. Это очень помогло переосмыслить футбол.
— Однако вы были в обойме команды, а потом резко присели. Где отправная точка?
— Можно о многом говорить, но главное очевидно: я не подошел главному тренеру. Почему — надо спрашивать у него.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2020-10-30-intervyu-nikolaya-rasskazova-ob-ukhode-iz-spartaka-v-arsenal-t-fedune-tedesko-kononove-zareme-i-mozese