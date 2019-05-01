Защитник "Спартака" Николай Рассказов ответил на вопросы клубной пресс-службы.

- Любимая еда?

- Осьминожки. Люблю осминожков на гриле. Очень вкусно. На базе делают. Классно.

- Любимый фильм?

- "Троя". В первый раз смотрел этот фильм, когда был совсем маленьким. Очень крутой фильм. Советую.

- Самое приятное воспоминание, связанное со "Спартаком"?

- Мой дебют. Это тот момент, которого я долго ждал. Наверное, самый памятный момент.

- Любимый предмет в школе?

- Математика. Хотя я учился не очень в старших классах, но математика - один из самых интересных предметов.

- Самый памятный подарок?

- Кулон с иконкой Николая Угодника подарила мне сестра лет пять назад. Очень крутой. памятный.

- Что делает тебя счастливым?

- Моя семья. Слава богу, у меня все хорошо. Моя семья - это самое крутое, что есть.

- Любимое место отдыха?

- Дома самый лучший отдых.

- Что ты больше всего ненавидишь?

- Пауков. Я их боюсь. Они такие мерзкие существа.

- Способность, которой тебе хотелось бы обладать?

- Смешить людей. У меня это не очень получается, но хотел бы всех веселить.

- Самый ценный совет, который ты получил?

- Идти только вперед, никогда не отчаиваться. Все, что не происходит, все к лучшему.

21-летний Николай Рассказов в текущем сезоне провел 27 матчей за "Спартак" во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.

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