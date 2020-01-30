Николай Наумов: «Не считаю, что Кокорин слабее Дриусси»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью «СЭ» поделился мнением о шансах нападающего «Зенита» Александра Кокорина заиграть в команде после долгого перерыва.

— Но ведь Сергей Семак заявил, что рассчитывает на Александра. Главный тренер сам себе не враг. Значит, предоставит нападающему игровое время. Я не считаю, что Кокорин слабее Дриусси. Почему бы «Зениту» не применить схему с тремя нападающими? Азмун — Дзюба — Кокорин. Плохое сочетание? Кокорин может выйти и 10-м номером, и на фланге. Тем более у него российский паспорт. Так что Саша точно появлялся бы на поле.

— Но есть еще и Малком. Его тоже нужно выпускать хотя бы потому, что за бразильца заплатили 40 миллионов.

— А если Кокорин сильнее? Нельзя ставить игрока только за то, что за него выложили такие деньги. Или вы считаете, что нужно расчищать место под Малкома за счет Кокорина? Совершенно не согласен.

— Вы четко понимаете, в какой форме сейчас Кокорин? Не рискованно ли его брать в «Локомотив»?

— Во-первых, мы все прекрасно знаем Кокорина. Когда он функционально готов, это исполнитель высокого класса. К тому же Саша соскучился по игре, глаза горят. Он очень любит в футбол. Помню, в школе «Локомотива» вообще с мячом не расставался. А за сборы можно подтянуть «физику».

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