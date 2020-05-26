Николай Комличенко: «Хотел стать Ибрагимовичем. Потом опустили с небес на землю, когда по второй лиге поездил»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что в молодости мечтал стать игроком уровня Златана Ибрагимовича. По его словам, в «Краснодаре» его заставили взяться за ум.

— Лет в 18-19 хотел стать Ибрагимовичем, когда в облаках летал, — сказал Комличенко в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Но потом опустили с небес на землю, когда по второй лиге поездил. Приехал в «Краснодар», где сказали: «Давай, парень, надо включать голову, заниматься». Надо было мышечную форму наращивать, прибавлять.