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Николай Гиоргобиани: «Уфа» хотела сегодня набрать три очка»

23:06
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Нападающий «Уфы» Николай Гиоргобиани прокомментировал результат матча с «Динамо» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ.

— «Уфа» потеряла очки или приобрела одно?

— И так, и так. Много борьбы сегодня, много находились без мяча. В большей степени приобрели одно. Хотели бы три очка, но так сложилось.

— Установка какая была на игру?

— Пытались владеть мячом, не садиться низко, атаковать. Старались выполнять — что получилось, увидели на поле. (Константин Колмаков)

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