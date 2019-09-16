Николай Гиоргобиани: «Уфа» хотела сегодня набрать три очка»
23:06
Нападающий «Уфы» Николай Гиоргобиани прокомментировал результат матча с «Динамо» (0:0) в матче 9-го тура РПЛ.
— «Уфа» потеряла очки или приобрела одно?
— И так, и так. Много борьбы сегодня, много находились без мяча. В большей степени приобрели одно. Хотели бы три очка, но так сложилось.
— Установка какая была на игру?
— Пытались владеть мячом, не садиться низко, атаковать. Старались выполнять — что получилось, увидели на поле. (Константин Колмаков)
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