Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о задачах команды на вторую часть сезона.

— «Зенит» ужасно силен, у них большое количество качественных игроков и каждая потеря легко компенсируется, — цитирует хорвата 24 sata. — Российская лига очень сложная, вы не можете «записывать» себе очки заранее, и поэтому здесь так много команд в лидирующей группе. Посмотрим, что произойдет весной, кто выйдет вперед, кто будет в лучшей форме ... Наша главная цель — завоевать второе место и путевкуЛигу чемпионов, но мы не сдадимся, даже если речь идет о звании чемпиона.

ЦСКА занимает четвертое место в чемпионате России, имея в активе 34 очка в 19 играх.