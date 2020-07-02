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Никола Влашич: «Поставил себе цель забить двухзначное число голов за сезон»

2 июля 2020, 14:31
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал о целях на остаток сезона.

— Я поставил себе цель забить двухзначное число голов, — приводит слова Влашича tportal.hr. - Надеюсь, смогу это сделать, у нас еще пять матчей до конца сезона.

— ЦСКА сейчас занимает пятое место, а до второго, которое дает право сыграть в Лиге чемпионов, восемь очков.

— Это будет нелегко, но, у нас еще есть игры, поэтому мы верим. У нас есть еще 15 очков в игре, и мы видим, что в каждом туре некоторые команды из верхней части делают ошибки.

В текущем сезоне хорватский полузащитник провел 25 матчей в РПЛ, в которых забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.

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