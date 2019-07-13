Никола Влашич – о Москве: "Теперь это мой дом"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, который ранее подписал полноценный контракт с армейцами, назвал Москву своим домом, сообщает официальный Youtube-канал москвичей.

Ранее ЦСКА выкупил Влашича у "Эвертона". Контракт с 21-летним хорватом подписан до конца сезона-2023/24.

– Мне комфортно в Москве, здесь хорошо. Знаю многие места. Привык к Москве, теперь это мой дом. Я живу ближе к клубной базе, чем к стадиону, потому что мы здесь находимся пять дней в неделю. Так мне удобнее, – сказал Влашич в беседе с пресс-службой ЦСКА.

В минувшем сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. Он провел 31 матч за красно-синих, забил 8 голов и отдал 11 результативных передач.

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