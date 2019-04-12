Никола Влашич: "Готов ли я повторить путь Олича? Все реально!"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич сказал, что он не против повторить путь экс-форварда армейцев Ивицы Олича, который ранее выступал за "Баварию".

– У вас перед глазами стоит пример Ивицы Олича, который несколько сезонов провел в ЦСКА, а потом дорос до "Баварии"?

– О, вот это настоящий трудяга! У него очень правильная жизненная установка. Ставит перед собой сложные цели и идет к ним. А самое главное – достигает. Неслучайно заиграл в таком топовом европейском клубе – "Баварии". Готов ли повторить его путь? Почему нет? Конечно! Все реально! Я очень амбициозный парень. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Николы Влашича - здесь.