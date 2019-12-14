Никола Влашич: «Борьба за титул не окончена»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью пресс-службе клуба поделился эмоциями после победы над «Эспаньолом» (1:0) в матче Лиги Европы. Также он оценил обстановку в чемпионате России.

— Сейчас у меня смешанные чувства, потому что мы выиграли этот матч, но должны были побеждать и в других! — сказал Влашич. — Кроме первого поединка с «Лудогорцем» мы неизменно были лучшей командой. Это не так просто принять, но это правда. Мы доминировали, но потом пропускали голы, в том числе на последних минутах. И это не позволило нам пробиться в плей-офф.

— Именно вы забили гол, который принес команде три очка.

— В этом сезоне у меня каждые три или четыре игры возникают подобные моменты. Я получил мяч, находясь спиной к воротам. Я — физически сильный игрок, поэтому в таких ситуациях стараюсь развернуться и пробить. На сей раз удалось, и я очень рад этому.

— В прошлом сезоне команда дважды обыграла мадридский «Реал», а в этом не справилась с «Лудогорцем» и «Ференцварошем». Многим болельщикам в это трудно поверить...

— Мне и самому тоже. Наши фанаты заслуживают большего, чем одна победа в группе Лиги Европы. Но они смотрят наши игры и видят, что во всех матчах мы играли с позиции силы. Вот только забивали слишком мало, это наша ошибка.

— Несколько слов о выступлении в премьер-лиге. Вы думаете, борьба за титул окончена или нет?

— Нет, она не окончена, покуда у нас есть игры, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с «Зенитом», у которого есть преимущество по очкам. Но мы в гонке! Сейчас наша команда делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше.