«Никогда не думал, что буду завершать карьеру там». Евсеев в своем алфавите дошел до буквы «Ж»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжает в Instagram свой футбольный алфавит. На букву «Ж» специалист вспомнил белорусский город Жодино. В местном «Торпедо-БелАЗ» он провел в сезоне-2011 последние матчи в профессиональной карьере.

«Ж в моем алфавите это Жодино. Уютный белорусский город. Никогда не думал, что завершать карьеру игрока буду там, — написал Евсеев. — Но позвал Сергей Гуренко, возглавивший местное «Торпедо» и я сказал себе: почему бы и нет?

Чемпионат Белоруссии тогда шёл по необычной формуле. 12 команд играли в 3 круга, БАТЭ был неоспоримым лидером и для «Торпедо» матчи с ним стали принципиальными вдвойне. До Минска от Жодино километров 70, а Борисов совсем рядом, в пятнадцати. Так что это было дерби. Настоящее, бескомпромиссное.

БАТЭ тогда тренировал Гончаренко, и было приятно читать его отзывы о себе. Гуренко брал меня, чтобы заставить бегать молодых, но в итоге больше всего за матч обычно пробегал я. Хотя в Белоруссии я сменил позицию, играл опорного хавбека. И при этом забил за сезон 5 голов, отдав столько же голевых передач.

Тогда уровень чемпионата был повыше. БАТЭ стабильно играл в еврокубках, завоевывал себе репутацию в Лиге чемпионов, но кроме него хорошо смотрелись «Шахтёр», «Гомель», «Неман».

В Жодино было идеально поле, просто сказочное. Стадион тогда находился на реконструкции, одну из трибун только строили, зато сейчас все в полном порядке.

Но больше всего Жодино мне запомнился не футболом, а экскурсией на знаменитый завод БелАЗ. Учредители клуба пригласили приехать, я поставил условием возможность посидеть за рулём этого монстра. При заводе есть полигон, там я забрался в кабину машины в 220-тонн. Было ощущение, что отправляюсь в космос.

Смог разогнаться до 30 км/ч. Впечатления на всю жизнь!

Обычно езжу быстрее. Бывало, добирался до Мытищ за 4 часа, но если не спешить, дорога занимала часов 6.

По иронии судьбы Мытищи и Жодино — побратимы. Судьба весело шутит иногда.

По Белоруссии не скучаю, но то время вспоминаю с удовольствием. Чистые, уютные города и очень приветливые гостеприимные люди".