Бывший помощник главного тренера московского «Динамо» Юрий Никифоров в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе и об отставке Дмитрия Хохлова.

— Если ваш динамовский период охарактеризовать одним словом, какое подойдет?

— Одним не получится. Начало — хорошее, а вот концовка... Конечно, мы, тренеры, несем ответственность за 15-е место, на которое осенью скатилась команда. Но надо понимать, что к такому результату привел целый комплекс причин.

— Каких?

— Дмитрий Валерьевич (Хохлов — Прим. «СЭ») объявил об отставке сразу после матча в Оренбурге. Дня через три собрались всем штабом — Хохлов, Патрик Лазареску, тренер по физподготовке, Евгений Плотников, работавший с вратарями, и я. Обсудили случившееся, каждый высказал свою точку зрения. Пришли к единому мнению.

— Огласите скорее.

— Нет уж, извините. Это наша внутренняя кухня. Главное, мы знаем, в чем ошиблись, в каких ситуациях стоило поступить по-другому. К тому же у медали есть и вторая сторона.

— Вы о чем?

— Времени нам не хватило. Перестраивали команду в максимально сжатые сроки. Зимой на это есть два месяца. А летние сборы короткие. Многие новички вливались уже по ходу чемпионата. Филипп, Нжи, Каборе, Нойштедтер приехали после отпуска и физически были абсолютно не готовы. Лазареску работал с ними дополнительно, составил специальную программу. А ведь футболистам нужно не только подтянуть кондиции, почувствовать игровой ритм, но и сыграться с партнерами. Чудес-то не бывает. Плюс в некоторых матчах судьи принимали, мягко говоря, странные решения. (Александр Кружков)

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