Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» высказал мнение, что красно-белые сделали хорошее приобретение, подписав форварда Александра Соболева.

— Соболев — молодой и перспективный, — сказал Нигматуллин. — Думаю, что «Спартак» сделал хорошее приобретение. Свой гол он уже забил. Если сможет раскрепоститься и почувствовать себя своим, а в «Спартаке» это бывает непросто, потому что главный тренер сейчас иностранец и не очень знаком с русским менталитетом, если будет прогрессировать вся команда, Соболев будет расти. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Руслана Нигматуллина — здесь.