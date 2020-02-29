Нигматуллин рассказал о свой агентской деятельности

Бывший вратарь сборной «Спартака», «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в качестве свободного агента.

— Я время от времени выступаю экспертом на телевидении, — сказал Нигматуллин. — С недавних пор еще и профессиональный телеведущий, веду программу «Страна смотрит спорт» на канале «Матч! Страна». Получается хорошо. К счастью, так считаю не только я, но и продюсеры. Конечно, слежу за всеми событиями, смотрю футбол. Ведь я еще и агент. Начал этим заниматься лет 12 назад, когда привез в «Локомотив» Гильерме. Потом была большая пауза — практически в 10 лет. Сейчас у меня в основном молодые игроки. Один из самых успешных — Владислав Карапузов. Удалось подписать контракт с московским «Динамо». Сейчас он был на сборах, провел три матча за первую команду. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Руслана Нигматуллина — здесь.