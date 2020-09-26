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Нигматуллин оценил возможный трансфер Манджукича в «Локомотив»

01:44
Марио Манджукич. Фото Reuters
Марио Манджукич. Фото Reuters
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Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин сомневается в правильности подписания бывшим клубом форварда Марио Манджукича?. Ранее появилась информация, что красно-зеленые подпишут двухлетний контракт с 34-летним хорватом.

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— Абсолютно непредсказуемый трансфер с огромным количеством трат, — цитируют «Известия» Нигматуллина. — Я был бы рад поддержать приобретение родного клуба, но не могу однозначно сказать о переходе хорвата. Случись он лет пять назад, отнесся бы к нему здорово. Но сейчас Манджукич не смог заиграть в Катаре. За прошлый сезон всего пять матчей сыграл и не забил ни одного гола. Как бы и в «Локомотиве» не ограничилось пятью матчами. Учитывая подписной бонус и большую зарплату, о которых пишут, всё это не очень хорошо выглядит с экономической точки зрения. Понятно, что хорват будет интересен болельщикам. Но главное, чтобы он сюда приехал реально играть в футбол. К сожалению, к нам зачастую приезжают доигрывать и откровенно отбывают номер.

— Джефферсон Фарфан тоже приезжал в «Локо» с Ближнего Востока — из ОАЭ — и стал лидером команды. Манджукич не может также перезапустить карьеру?

— Фарфан приезжал за меньшие деньги. Значит, риски были меньше. С другой стороны, он был и ниже классом Манджукича. Марио играл в более крутых командах и довольно долго. Только сейчас сложно сказать, насколько он соответствует самому себе в лучшие годы. Надеюсь, руководство «Локомотива» взвешивало свои решения. Ведь в отличие от предыдущих сезонов в нынешнее трансферное окно было много покупок у «железнодорожников». Пока еще ждем и надеемся, что новички начнут приносить пользу. Не хочется, чтобы получилось так, как с футболистом из Узбекистана полузащитником Жасуром Жалолиддиновым, который был приобретен у «Бунедкора», а спустя два месяца отправлен в аренду назад в узбекский клуб, не сыграв ни одного матча за «Локо». Хотя его пророчили в большие мастера.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1065559/aleksei-fomin/let-piat-nazad-transfer-mandzhukicha-v-loko-vygliadel-zdorovo

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