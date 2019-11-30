Непомнящий не считает мат на стадионах серьезной проблемой

Российский тренер Валерий Непомнящий ответил на вопрос о борьбе с матом на трибунах. Он не считает эту проблему серьезной.

— Матч «Зенит» — «Спартак» покажет, насколько реальна проблема ненормативной лексики на трибунах. Мне кажется, что ничего серьезного нет. В противном случае пришлось бы наказывать клубы, закрывать трибуны и так далее, — цитирует Непомнящего RT. — В соответствии с регламентом клуб обязан проводить работу с болельщиками, так как он несет ответственность за их поведение. В противном случае следуют санкции, так как любой выкрик вносится в рапорт матча.

Ранее «Спартак» был оштрафован на 100 тысяч рублей за оскорбление болельщиками форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

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