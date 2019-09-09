Неманья Видич: «Игра в России очень помогла мне, когда я перебрался в Англию»

Бывший защитник «Спартака» Неманья Видич рассказал об опыте выступления в чемпионате России.

— Я приехал в Россию, в «Спартак» и обнаружил, что футбол там отличается от футбола в других чемпионатах. Это был лучший шаг в моей карьере. Почему? Потому что это было нечто среднее между европейской и английской манерой, — приводит слова Видича The Athletic.

Я играл против очень быстрых, невысоких и умных нападающих. К примеру, против Андрея Аршавина. В России выступает много хороших игроков, но они мало кому известны за пределами страны. Также там было много талантливых представителей Южной Америки, например, Вагнер Лав из ЦСКА.

Игра в России очень помогла мне, когда я перебрался в Англию. В Сербии команды обычно играли с рослыми нападающими впереди. И переезд напрямую из Сербии в Англию был бы очень непрост для меня.

Видич выступал за «Спартак» с 2004 по 2006 годы. Всего он провел за красно-белых 41 матч и забил 4 мяча.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр